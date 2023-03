PFAS in Baden-Baden: Sicherheit von Trinkwasser nicht gefährdet

PFC steht für per- und polyfluorierte Chemikalien. Dieser Begriff wurde zu Beginn der Belastung in Mittelbaden verwendet. International hat sich statt PFC in den vergangenen Jahren die Bezeichnung PFAS – per- and polyfluoroalkyl substances – durchgesetzt, weswegen auch die BNN diesen Namen in Zukunft verwenden.

Ausführliche Informationen zu PFAS finden sich auf der Homepage des Bundesumweltmininsteriums.