PFC-Verunreinigung in Mittelbaden auf einer Fläche von fast 1.600 Fußballfeldern

In Mittelbaden gelten 1.105 Hektar Ackerfläche als mit dem Umweltgift PFC verunreinigt. Das teilt das Landratsamt Rastatt mit. Im Landkreis Rastatt und im Stadtkreis Baden-Baden sind knapp 4.000 Flurstücke betroffen.

Die Untersuchungen von Ackerflächen im Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden auf das Umweltgift PFC sind abgeschlossen. Laut einer Mitteilung des Landratsamtes in Rastatt gelten demnach 1.105 Hektar Ackerfläche in Mittelbaden als verunreinigt. Das entspricht einer Fläche von rund elf Millionen Quadratmetern oder fast 1.600 Fußballfeldern.

Nach Angaben der beim Thema PFC auch für den Stadtkreis zuständigen Behörde in Rastatt gelten somit elf Prozent von insgesamt 10.162 Hektar Ackerland in Mittelbaden als mit per- und polyfluorierten Chemikalien (PFAS/PFC) belastet.

PFC-Skandal in Mittelbaden einer der größten Umweltskandale in Deutschland

Der PFC-Skandal in Mittelbaden gilt als einer der größten Umweltskandale in Deutschland. Die per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) belasten Boden und Grundwasser. Bundesweit wird inzwischen die Bezeichnung PFAS verwendet.

Die Abkürzung steht für per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Der Fachbegriff ist gleichbedeutend mit PFC (per- und polyfluorierte Chemikalien). Laut Landratsamt sind nach derzeitigem Sachstand alle Verdachtsflächen erfasst. Vereinzelt könne es aber noch zu Nacherkundungen kommen.

Von den 10.162 Flächen Ackerland in Mittelbaden seien 3.113 Hektar gezielt untersucht worden. Betroffen sind 3.936 Flurstücke. Weil sich die Beurteilungsgrundlage für die Bewertung von Bodenuntersuchungen änderte, ist die Zahl der als verunreinigt eingestuften Flächen inzwischen etwas geringer: statt bislang 1.240 Hektar nur noch 1.105 Hektar, teilt das Landratsamt Rastatt mit.