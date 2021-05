Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen feiert Gottesdienst im Baden-Badener Aumattstadion

Es sind keineswegs nur die koffeinhaltigen Getränke, die Flügel verleihen können. Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen zeigten am Pfingstmontag im Aumattstadion, dass auch Gottes Geist zu beflügeln vermag.

Genau das war der Tenor des diesjährigen Freiluftgottesdienstes, der trotz des extrem wechselhaften Wetters der vergangenen Tage und Wochen unter trockenen Bedingungen abgehalten wurde.

Anders als sonst war es, nicht nur durch den außergewöhnlichen Ort, welcher der konfessionsübergreifenen Gemeinde einen Moment lang Heimat bot. Es war eine unüberhörbare Fröhlichkeit, mit der Mut gemacht und das Band zwischen Mensch und Kirche gefestigt wurde.

Zwei Flugsportvereine beteiligt

Als sichtbares Zeichen war weithin wahrnehmbar ein bunter Segelflieger ins Stadion gebracht worden. Doch nicht nur die beiden Flugsportvereine, die in Baden-Oos ansässig sind, haben sich eingebracht, um einen besonderen Rahmen zu schaffen.

Auch der Bläserkreis des evangelischen Kirchenbezirks Baden-Baden und Rastatt sowie Werner Grabinger und seine Kirchenband „Adoramus“ trugen ihr Scherflein dazu bei, gaben mit Reinhard Mays „Über den Wolken“ gewissermaßen den Startschuss für einen außergewöhnlichen Abflug.

Jesus legt uns ans Herz, zu vergeben Daniel Saam, Pfarrer

Denn es war nicht nur über all das gesprochen worden, was im geistlichen Sinne beflügelt. Den Beispielen, welche mehrere Personen in ihren Statements nannten, als sie etwa von ihrer Leidenschaft für Musik, fürs Pilgern oder der Arbeit als Pilot berichteten, folgte eine gemeinsame Aktion, in der Pfarrer Saam auch sehr weltliche Worte gefunden hatte, um die Bande zur Kirche zu festigen. Bei Johannes etwa. „Jesus legt uns ans Herz, zu vergeben und Vergebung anzunehmen.“

Denn er wisse sehr wohl, dass die Kirche etwa den gesellschaftlichen Anschluss längst verpasst habe, wenn es um die Stellung der Frau geht. Abgerundet wurde das Ganze mit einem Zitat aus dem Bestseller des Komikers Hape Kerkeling.

„Gott ist für mich so eine Art hervorragender Film wie Ghandi“, zitierte er weiter, dass der Kirche allerdings die Rolle des Dorfkinos zukomme. Doch vielleicht könne auch hier irgendwann die beste 3D-Technik Einzug halten und obendrein eine moderne Stereoanlage für tollen Sound sorgen.