Zweite Leidenschaft

Pharmazeutin gibt Baden-Badener Stadt-Apotheke zugunsten wissenschaftlicher Tätigkeit auf

Apothekerin Karin Enderle startet in einen neuen Lebensabschnitt: In der vergangenen Woche hat sie ihre Apotheke in der Innenstadt zugemacht, nun will sie als Wissenschaftlerin durchstarten.