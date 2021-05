Philharmonie Baden-Baden: Wer wird Nachfolger von Chefdirigent Pavel Baleff?

Timo Handschuh, geboren 1975 in Lahr, ist noch bis zum Ende dieser Spielzeit Generalmusikdirektor (GDM) am Theater Ulm. Bereits als 17-Jähriger hatte er in Lahr ein Orchester gegründet. Er studierte Kirchenmusik und Dirigieren in Freiburg und Stuttgart, wo er ab 2002 Solorepetitor und Assistent des Chordirektors wurde. Ab 2007 leitete er als Kapellmeister und Gastdirigent zahlreiche Vorstellungen an der Staatsoper. 2011 wurde er Generalmusikdirektor in Ulm.

Carlos Dominguez-Nieto, geboren 1972 in Madrid, ist künstlerischer Leiter des Orquestra de Córdoba und des Kammerorchesters Concierto München. Er studierte Klavier, Violoncello, Komposition und Dirigieren in Madrid und Wien. Nach seinem Debüt 1995 mit den Buenos Aires Philharmonikern gewann er Preise bei internationalen Dirigentenwettbewerben. Von 2009 bis 2015 war er zunächst Chefdirigent und später GMD am Landestheater Eisenach.

Michael Güttler, geboren 1966 in Steinheidel im Erzgebirge, studierte in Dresden. Er war von 1998 bis 2002 Chefdirigent am Stadttheater Klagenfurt. Nachdem er für den erkrankten Valerie Gergiew am Mariinski-Theater in St. Petersburg bei Richard Wagners „Ring“ und „Parsifal“ eingesprungen war, ist er dort seit 2003 ständiger Gastdirigent. Weitere Gastdirigate führten ihn zu zahlreichen internationalen Spitzenorchestern.

Heiko Mathias Förster, geboren 1966 in Crivitz bei Schwerin, wurde noch vor Abschluss seines Studiums zunächst zum 1. Kapellmeister und ab seinem 23. Lebensjahr zum Chefdirigenten des Brandenburger Theaters, wo er 1993 GDM wurde. Von 1999 bis 2006 war er Chefdirigent der Münchner Symphoniker. 2007 wurde er GDM der Neuen Philharmonie Westfalen und seit 2014 ist er Chefdirigent der Königlichen Philharmonie Prag.