Treffender als mit den Worten von Arndt Joosten kann es kaum formuliert werden: In Baden-Baden werden Wiesen zum Parkett, die Bäume zu Wänden und der Himmel zur Decke eines prachtvollen Konzertsaals. Klassik-Freunde müssen sich deshalb etwa den 30. Juli einfach vormerken: An diesem Samstag wird die Lichtentaler Allee zu einem solchen Konzertsaal.

Erstmals seit dem Jahr 2016 steht wieder eine Philharmonische Parknacht an. Dahinter verbirgt sich der Höhepunkt im Konzertjahr der Philharmonie. Das Orchester begleitet zudem immer wieder Klassikstars wie Anna Netrebko oder Placido Domingo, wie Manager Joosten stolz bemerkt.

Im Sommer ist selbst ein klimatisierter Konzertsaal für Klassikfreunde nicht unbedingt der begehrteste Aufenthaltsraum. Die Menschen halten sich lieber im Freien auf. Darauf ist die Philharmonie eingestellt.

Orchester setzt auf Trumpfkarten unter freiem Himmel

Unter dem Stichwort Klassiksommer hat das Orchester der Bäderstadt sein Programm in dieser Jahreszeit zusammengefasst. „Wir haben tolle Locations in Baden-Baden“, schwärmt Joosten. Neben den Sälen in Festspiel- und Kurhaus gibt es Alternativen unter freiem Himmel. Diese Trumpfkarten zieht das knapp 40-köpfige Orchester.

Nach den Auftritten im Wandelgang der Trinkhalle stehen an diesem Wochenende (24. bis 26. Juni) die „Rosenkonzerte“ im Rosengarten auf dem Beutig an. Wegen der Vorbereitungen für die Konzerte schließt der Rosenneuheitengarten am Freitag und Samstag, 24. und 25. Juni, um 18 Uhr, am Sonntag, 26. Juni, um 17 Uhr.

Premiere in Parkanlage in Neuweier

Am 1. Juli feiern die Musikerinnen und Musiker an einem anderen Ort Premiere: Das Orchester spielt auf der Freilichtbühne Hohenacker im Stadtteil Neuweier. In der Parkanlage gibt es am 2. und 3. Juli Zugaben.

Die Philharmonische Parknacht am 30. Juli unter illuminierten Baumriesen wird für Pavel Baleff ein besonderer Abend: sein letztes Konzert als Chefdirigent der Philharmonie. „Wir machen wieder einen Anlauf“, sagt Joosten mit Blick auf die mehrjährige Pause.

Auf das Musikspektakel mit freiem Eintritt freut er sich besonders: „Da sind wir mitten in der Gesellschaft.“ Mit dabei bei der „Operngala mit italienischem Aroma“ ist der Bariton Kiril Manolov.

Mit dabei ist die Philharmonie neben dem Konzertprogramm in Baden-Baden immer wieder, wenn Superstars der Klassik auf der Bühne stehen. „Die Philharmonie ist als Begleitorchester in der Szene sehr angesehen“, betont Joosten. Das ist nicht nur gut für das Renommee: „Mit solchen Gastspielen verdienen wir Geld.“

Mit Klassik-Traumpaar auf der Bühne

Zum Beispiel bei Gastspielen mit dem Traumpaar der Klassik: Wenn die Sporanisten Anna Netrebko und ihr Mann, der Tenor Yusif Eyvazov, am 3. September auf dem Schlossplatz in Stuttgart sowie am 7. September in der Elbphilharmonie in Hamburg und am 28. Januar in der Alten Oper in Frankfurt vor das Publikum treten, werden die Stars von der Philharmonie Baden-Baden begleitet.

Auch Rolando Villazón setzt auf die Musikerinnen und Musiker. Einer der führenden Tenöre der Gegenwart gastiert mit der Philharmonie am 25. September in Bad Wörishofen und am 31. Dezember beim Silvesterkonzert im Festspielhaus in der Heimatstadt des Orchesters. Am 26. November begleitet die Philharmonie in Deutschlands größtem Opernhaus Plácido Domingo – eine Tenor-Legende.

Klassik-Picknick ist in Baden-Baden im September geplant

Ein weiteres geplantes glanzvolles Ereignis mit der Philharmonie wurde hingegen vom örtlichen Veranstalter abgesagt: „Schloss in Flammen“, die Opern-Gala mit Feuerwerk am 9. Juli am Karlsruher Schloss. Dafür lädt die Philharmonie am 11. September zum Klassik-Picknick an den Solmssee in Baden-Baden.

Mit dem neuen Dirigenten Heiko Mathias Förster plant das Orchester m nächsten Jahr auch zwei Konzerte (16. und 17. Juli) auf dem Baden-Badener Hausberg Merkur.

Orchester hat bereits 36 Tonträger eingespielt

Wer sich die Musik der Philharmonie ins heimische Wohnzimmer holen möchte, hat dazu ebenfalls Gelegenheit. 36 Einspielungen des Orchester liegen auf Tonträger vor. Doch die Zeiten, in denen mit dem Platten- oder CD-Verkauf Geld verdient wurde, sind vorbei – und solche Produktionen sind aufwändig.

Auf Aufnahmen wird das Orchester aber künftig keineswegs verzichten. Ob sie auf CD gebrannt werden, ist offen. Sie erfüllen aber einen wichtigen Zweck: „Sie sind die beste Fortbildung und Schulung für die Musikerinnen und Musiker“, erläutert Joosten. Ein Orchester wie die Philharmonie müsse schließlich in der Lage sein, „höchste Präzision zu bringen“.