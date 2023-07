Die Philharmonische Parknacht in Baden-Baden fällt aus

Es sollte ein Geschenk an die Bürger werden, doch das Wetter spielt nicht mit. Baden-Baden Events hat die für diesen Samstag, 29. Juli, in der Lichtentaler Allee geplante Philharmonische Parknacht abgesagt.

Es sollte ein glanzvolles Ereignis bei freiem Eintritt unter freiem Himmel werden. Ein Geschenk von Baden-Baden an seine Bürgerinnen und Bürger und die Gäste.

Zahlreiche Musikfreunde fieberten bereits der Neuauflage der Philharmonischen Parknacht in der Lichtentaler Allee entgegen. Doch das glanzvolle Kulturereignis mit dem renommierten heimischen Orchester fällt an diesem Samstag, 29. Juli, regelrecht ins Wasser. Das Event wurde am Mittwochabend vom Veranstalter abgesagt.

Die lang anhaltenden Regenfälle der vergangenen Tage haben die Fläche aufgeweicht. Doch damit nicht genug. Nach Angaben von Baden-Baden Events (BBE) wird für den Veranstaltungstag auch noch eine Regenwahrscheinlichkeit von 80 bis 90 Prozent prognostiziert.

Wir bedauern die Absage der Parknacht sehr. Nora Waggershauser

Baden-Baden Events

Die ebenfalls angesagten kühleren Temperaturen sind zudem nicht gerade einladend für eine Veranstaltung, die in eine laue Sommernacht gehört. „Wir bedauern die Absage der Parknacht sehr“, betont Baden-Baden-Events-Geschäftsführerin Nora Waggershauser.

Gemeinsam mit den Partnern, der Philharmonie Baden-Baden, dem Gartenamt der Stadt sowie den Technikern und Gastronomen vor Ort sei „schweren Herzens“ diese Entscheidung gefallen.

Schon der technische Aufbau hätte sich demnach schwierig gestaltet. Hintergrund ist der aufgeweichte Untergrund in der Allee. Auch die bei der Parknacht geschätzte und gewohnte Picknick-Atmosphäre sei unter diesen Voraussetzungen und den Vorhersagen der Wetterexperten nicht vorstellbar. Die frühzeitige Absage helfe zudem den Gastro-Partnern, die bei einer solchen Großveranstaltung für ihre Disposition zeitlichen Vorlauf brauchen, heißt es in der Mitteilung.

Tausende Besucher waren erwartet worden

Zur Parknacht werden stets tausende Besucher erwartet. Die Veranstaltung findet jeweils im Herzen der über 350 Jahre alten und festlich illuminierten Park- und Gartenanlage Lichtentaler Allee statt.

Rund 1.200 Stühle werden dort als Sitzplätze zur Verfügung gestellt. Wer keinen mehr ergattert, nimmt mit einem Stehplatz vorlieb oder macht es sich auf der mitgebrachten Decke gemütlich.

Mit der aktuellen Absage ist die Parknacht nun bereits zum dritten Mal in vier Jahren gestrichen worden. Die ersten beiden Absagen waren bedingt durch den Corona-Lockdown und die Einschränkungen während der Pandemie. Im vergangenen Jahr war die Veranstaltung dagegen das, was sie verspricht: ein glanzvolles Ereignis. Vor der Pandemie gab es die Veranstaltung zuletzt im Jahr 2016.

Parknacht-Premiere war im Sommer 2008

Die Parknacht war im Jahr 2008 eingeführt worden – in der noch jungen Amtszeit des früheren Dirigenten Pavel Baleff. Der hatte seinen Dienst ein Jahr zuvor angetreten. Sein Nachfolger ist Heiko Mathias Förster. Am Mittwochabend, 26. Juli, gastiert er mit dem Orchester in Linz. Dort begleiten die Musikerinnen und Musiker Klassik-Star Placido Domingo.

Ein glanzvolles Kulturereignis sollte die Philharmonisch Parknacht auch bei der Neuauflage an diesem Samstag wieder werden. Chefdirigent Förster hatte sich für die erste Parknacht seiner Amtszeit etwas Neues einfallen lassen. Auf dem Programm auf der Open-air-Bühne standen erstmals Werke, die nicht nur ins Ohr, sondern auch in die Beine gehen sollten.

Das Motto des Konzertabends, der um 21 Uhr beginnen sollte, lautete „Tanzen möchte ich“. Neben dem Baden-Badener Orchester sollten der Sänger Peter Frank mit Band sowie die beiden Bouzouki-Spieler Christos Stamboulakis und Chrisovalantis Komitis auftreten.

Auf dem Programm standen Musical-Klassiker, klassische Stücke und Hits von Udo Jürgens. Die Noten verschwinden jetzt für ein Jahr in der Schublade des Notenschranks der Philharmonie. Das Programm soll nun bei der Parknacht im nächsten Jahr gespielt werden. Der Termin steht zum Vormerken bereits fest: am 27. Juli 2024.

Dann werden voraussichtlich auch die Neuerungen greifen, die schon in diesem Jahr geplant waren. Unter anderem sollte der große Bereich hinter der Bühne bis hin zum festlich beleuchteten Allee-Brunnen erstmals beschallt werden.

Dazu wurde mit der Unterstützung von Sponsoren die dafür notwendige Technik beschafft. Sogar auf der Fieser-Brücke sollte das Konzert der Philharmonie übertragen werden.

Sonderöffnungszeiten der Museen wurden auch gekippt

Auch die parallel zur Parknacht geplanten Sonderöffnungszeiten in den Museen Kulturhaus LA8, dem Stadtmuseum sowie der Staatlichen Kunsthalle und dem Museum Frieder Burda an der Baden-Badener Museumsmeile wurden gekippt.