PKW fährt bei Baden-Baden in parkendes Auto

Die Fahrerin oder der Fahrer eines weißen Kastenwagens haben am Dienstagmorgen um 7 Uhr einen Unfall in der Friedhofstraße verursacht und sind derzeit auf der Flucht. Das Fahrzeug älteren Baujahres soll Zeugenangaben zufolge mit ein Kennzeichen mit den Anfangsbuchstaben „WES-“ oder „WEL-“ ausgestattet sein, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der Wagen könnte Beschädigungen am rechten Fahrzeugheck und rechten Hinterreifen haben.

Nach aktuellen Ermittlungen fuhr der Unbekannte die Friedhofstraße bergab in Richtung Innenstadt. Auf Höhe des Anwesens Nummer 25 soll er rückwärts gefahren sein und einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW beschädigt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: (0 72 21) 68 00 bei den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden zu melden.