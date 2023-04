Pkw kollidiert mit vorausfahrendem Fahrzeug in Baden-Baden

Ein Autofahrer ist am Dienstagnachmittag gegen 15.50 Uhr auf das Auto einer 48-Jährigen auf der Alten Landstraße in Baden-Baden aufgefahren. Wie die Polizei mitteilte, verletzte sich die Frau bei dem Unfall leicht.

Die Autofahrerin befuhr die Straße von Steinbach kommend in Fahrtrichtung der Bundesstraße drei, als sie an der Einmündung zur Bundesstraße in Richtung Sinzheim verkehrsbedingt abbremsen musste. Der nachfolgende Pkw-Fahrer fuhr aus Unachtsamkeit auf ihr Fahrzeug auf.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 4.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Aufprall noch fahrbereit. Die Rettungskräfte brachten die 48-Jährige zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik.