Pkw stößt in Baden-Baden frontal mit Radfahrer zusammen

In den dunklen Morgenstunden übersah der Autofahrer beim Abbiegen den Fahrer auf seinem Zweirad. Dieser wurde bei der Kollision schwer verletzt.

Schwere Verletzungen hat ein 41-jähriger Radfahrer am Donnerstagmorgen bei einem Unfall im Baden-Badener Stadteil Haueneberstein erlitten. Wie die Polizei berichtete, fuhr ein 27-Jähriger gegen 6.50 Uhr in seinem Pkw auf der Bertha-Benz-Straße, von wo er in die Braunmattstraße einbiegen wollte. Dabei erfasst er frontal den Radfahrer, welcher die Straße querte.

Der 41-Jährige wurde auf die Motorhaube und die Frontscheibe des Fahrzeugs geschleudert, fiel nach rechts herunter und blieb dort liegen. Der Rettungsdienst versorgte den Schwerverletzten noch an Ort und Stelle und brachte ihn schließlich in eine Klinik.

Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von knapp 5.000 Euro.