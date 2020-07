Gala im Casino

Playmate des Jahres 2019 wird in Baden-Baden gekürt

Glamouröse Gala am kommenden Mittwoch, 8. Mai, in Baden-Baden: Im Casino wird an diesem Abend das Playmate des Jahres 2019 gekürt. Das teilte Hubert Burda Media jetzt in einer Mitteilung mit. Nominiert sind die Playmates der Monate Januar bis Dezember 2018.