Letztes Aufeinandertreffen vor der OB-Wahl in Baden-Baden: Zwei Bürgermeister unter Beobachtung

Bettina Morlok (Freie Bürger für Baden-Baden) setzt auf ihre betriebswirtschaftliche Kompetenz und möchte die Arbeitsabläufe im Rathaus stärker an unternehmerischen Prinzipien ausrichten. Bei der Energieversorgung plädiert die OB-Kandidatin für große Batteriespeicher in den Stadtteilen. Sie wirbt dafür, gezielt Einzelhändler anzuwerben, um die Einkaufstadt Baden-Baden attraktiver zu machen. Zudem möchte sie Bauinvestoren bei der Schaffung von Wohnraum eine „Familienquote“ auferlegen.

Peter Hank (Die Basis) verweist mehrmals auf die Wichtigkeit von mehr Bürgerbeteiligung in Baden-Baden. Zusammen mit den Bürgern will er als OB den Haushaltsplan erarbeiten und vor wichtigen Entscheidungen bei Bürgerversammlungen die Meinungen der Einwohner einholen. Das sei wichtig für ein Funktionieren der Demokratie, erklärt er, ebenso wie eine höhere Wahlbeteiligung. Mit seiner Kandidatur wolle er die über 58 Prozent Nichtwähler vom ersten Wahlgang ansprechen.