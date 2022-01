Polizei ermittelt nach Schlägerei am Augustaplatz in Baden-Baden

Nach einer nächtlichen Auseinandersetzung in der Baden-Badener Innenstadt kann die Polizei noch keine eindeutigen Täter benennen.

In der Nacht auf Sonntag ist es am Baden-Badener Augustaplatz zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten gekommen. Nach Angaben der Polizei ging gegen 1.10 Uhr ein Notruf ein, wonach auf dem Augustaplatz eine Auseinandersetzung im Gange sei.

Als die Beamten dort ankamen, trafen sie nur noch einen verletzten 19-Jährigen und seine Begleiter an. Diese konnten weder zu den Angreifern, noch zu möglichen Hintergründen der Tat etwas sagen.

Unklar ist, ob ein Zusammenhang zu einem verletzten 21-Jährigen besteht, der wenig später in einer nahen Klinik ambulant behandelt wurde. Auch er war offenbar in der Innenstadt in eine Auseinandersetzung verwickelt.

Das Polizeirevier Baden-Baden hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen Zeugen können sich unter der Telefonnummer (07221) 68 00 an die Ermittler des Polizeireviers in Baden-Baden wenden.