Eine Streife der Baden-Badener Polizei hat am Dienstagmorgen zwei maskierte Männer vor einem Supermarkt entdeckt. Sie trugen Taschenlampen und ein Brecheisen bei sich.

Zwei mit Sturmhauben maskierte Männer hat die Polizei am Dienstagmorgen gegen 4.50 Uhr vor einem noch geschlossenen Supermarkt in der Rheinstraße in Baden-Baden entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, versuchten die mutmaßlichen Einbrecher zunächst vor den Beamten zu flüchten, konnten aber schließlich kontrolliert werden.

Die Männer im Alter von 35 und 39 Jahren hatten Sturmhauben, Taschenlampen und ein Brecheisen bei sich. Die beiden erwartet nun eine Strafanzeige.