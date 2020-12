Die Beamten der Polizeihundeführerstaffel hat die Ermittlungen wegen einem gefährlichen Köder aufgenommen. Hierbei handelt es sich um eine mit Nägeln bespickte Speckschwarte.

Am Freitagnachmittag haben Personen den Köder in der Lichtentaler Allee im Bereich der dortigen Tennisplätze an der Oos gefunden. Ob sich bereits ein Tier hierdurch verletzt ist bisher unbekannt.

Zeugen und Hinweisgeber können sich bei den Ermittlern der Polizeihundeführerstaffel unter der Telefonnummer (0 72 29) 69 72 14 melden.