Polizei nimmt zwei Einbrecher in Baden-Baden fest

Nach einem versuchten Einbruch in Baden-Baden in der Nacht auf Montag sind die Täter vom Tatort geflohen. Die Polizei konnte beide Männer schließlich fassen.

Zwei Männer haben versucht, in der Nacht von Sonntag auf Montag in Baden-Baden in einen Fahrradschuppen einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, rief eine Zeugin kurz vor 0.30 Uhr den Notruf, nachdem sie die Männer bei dem Einbruch erwischt hatte. Beide Täter flohen vom Tatort.

Die Polizei Baden-Baden begann mit der Fahndung nach den Männern und konnte einen Täter schließlich in der Beuerner Straße ausfindig machen. In der Wohnung des festgenommenen Täters wurde der andere Mann ebenfalls gestellt. Dieser versuchte zunächst seine Identität zu verbergen, konnte aber schließlich von den Beamten erkannt werden. Es stellte sich heraus, dass gegen den zweiten Verdächtigen ein Haftbefehl zur Abschiebung in sein Heimatland bestand. Die Polizei brachte den 37-jährigen Rumänen in ein nahe gelegenes Gefängnis.

Die Polizei Baden-Baden nimmt die Ermittlungen gegen beide Täter auf.