Polizei sucht Vermissten in Baden-Baden

Ein 30-Jähriger ist am Dienstagmorgen aus einer Klinik verschwunden. Die Polizei sucht den Mann und bittet um Hinweise.

Die Polizei ist seit Dienstag auf der Suche nach einem 30-jährigen Mann in Baden-Baden. Er verließ am Dienstagmorgen eine Klinik und wurde seitdem nicht mehr gesehen, teilte die Polizei mit. Die Beamten schließen nicht aus, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet und eine Gefahr für sich selbst darstellen könnte.

Nach Angaben der Polizei ist der 30-jährige etwa 185 Zentimeter groß, schlank gebaut und hat dunkle Haare. Eine Vermisstenfahndung mit Bild hat die Polizei ebenfalls zur Verfügung gestellt.

Wer Hinweise zu dem Aufenthaltsort des Mannes hat, soll sich bitte mit seiner örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung setzen oder die Ermittler des Kriminaldauerdienstes telefonisch kontaktieren.

Hinweise gesucht

(07 81) 21 28 20