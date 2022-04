Polizei sucht Zeugen nach Streit in Baden-Baden

Ein Unbekannter soll einen 37-Jährigen in Baden-Baden am frühen Mittwochmorgen mit einem spitzen Gegenstand verletzt haben. Zwischen den beiden Männern hatte sich zuvor ein Streit entwickelt.

Nach einer Auseinandersetzung unweit eines Baden-Badener Möbelhauses in der Nacht auf Mittwoch ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Aus noch ungeklärten Gründen stritt sich ein 37 Jahre alter Mann kurz vor 4 Uhr in der Westlichen Industriestraße mit einem Unbekannten, berichtete die Polizei. Im Verlauf des Streits wurde der 37-Jährige durch einen spitzen Gegenstand am Rücken verletzt.

Der Verletzte informierte kurz danach einen Anwohner, der wiederum sofort die Rettungskräfte und die Polizei verständigte. In der Folge brachten die Rettungskräfte den 37-Jährigen in ein örtliches Krankenhaus.

Im Zuge der Ermittlungen zu dem Vorfall sucht die Polizei nun nach Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0 7 81) 21 28 20 entgegen.