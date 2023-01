Unfall

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung in Baden-Baden

Ein 80-Jähriger Autofahrer steht im Verdacht, am Sonntagnachmittag in der Sandweierer Straße in Baden-Baden eine Unfallflucht begangen und mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet zu haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und gefährdeten Personen.