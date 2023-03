Polizei verhaftet zwei Männer nach Einbruch und Diebstahl in Sandweier

Einbrecher haben in der Nacht zum Dienstag ein Auto von einem Firmengelände in Baden-Baden-Sandweier gestohlen. Die Polizei hat zwei Männer verhaftet.

Nach einem Einbruch in eine Firma in der Römerstraße in Baden-Baden-Sandweier hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Nach Abgaben der Polizei ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Montag auf Dienstag. Die Fahndung führte am Dienstagmorgen zum Erfolg.

Die beiden Einbrecher drangen zwischen 23.45 und 1 Uhr in die Firma in der Römerstraße ein und entwendeten einen Autoschlüssel. Mit dem Schlüssel öffneten die Männer ein firmeneigenes Auto und flüchteten. Nach dem nächtlichen Einbruch entdeckte am Dienstagmorgen ein auszubildender Polizist das gestohlene Auto. Sein Ausbilder und er nahmen daraufhin die Verfolgung auf.

Die Tatverdächtigen missachteten alle Anhalteaufforderungen und flüchteten über die Bauernfeldstraße, Breisgaustraße, den Europakreisel und auf der B500 stadtauswärts in Richtung Bundesgrenze. Dort stoppten die Beamten der Bundespolizei das flüchtende Auto. Ein 35-jährer Mann und sein 39-jähriger Komplize konnten daraufhin vorläufig festgenommen werden.

Während das Kriminalkommissariats Rastatt die Ermittlungen zu dem Einbruch und Fahrzeugdiebstahl übernommen haben, führt das Polizeirevier Baden-Baden die Ermittlungen wegen den Verkehrsdelikten im Rahmen der Flucht. Die Beamten bitten Verkehrsteilnehmer, die durch das flüchtenden Fahrzeug gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer (0 72 21) 68 00 zu melden.