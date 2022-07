Polizei warnt vor betrügerischen Telefonanrufen in Baden-Baden

Im Stadtkreis Baden-Baden gehen momentan mehrere Anrufe falscher Polizisten ein. Mit den gängigen Maschen versuchen die Betrüger, Geld von oft älteren Opfern zu erbeuten, so die Polizei.

– Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf.

– Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

– Geben Sie keine persönlichen Daten oder die von Angehörigen heraus!

– Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben Sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder ähnliches heraus.

– Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

– Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

– Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten.

– Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!