Polizei warnt vor Betrug an Geldautomaten in Baden-Baden und Bühl

Zwei Banken in Bühl und Baden-Baden sind am Mittwochnachmittag von der Skimming-Betrugsmasche betroffen gewesen. Die Polizei bittet um Achtsamkeit.

An zwei Geldautomaten in den Innenstadtgebieten von Baden-Baden und Bühl kam es am Mittwochnachmittag zum Anbringen von sogenannten Skimming-Geräten. Hierbei bringen Betrüger auf den Kartenleser Aufsatzgeräte an, um so die Kartendaten auszulesen, teilte die Polizei mit.

Die Polizei bittet daher um erhöhte Achtsamkeit beim Geldabheben. Falls Betroffene mögliche Veränderungen feststellen, sollten diese das örtliche Polizeirevier informieren.