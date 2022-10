Die Stadt Baden-Baden sieht keine Chance, die Poller in der Innenstadt durch überwachte Ampelanlagen zu ersetzen. Was stattdessen gemacht werden kann, entscheidet der Gemeinderat am 24. Oktober.

Poller oder überwachte Ampelanlagen? Diese Frage stand im Mittelpunkt, als sich der Bauausschuss am Donnerstag mit der Erneuerung der Anlagen zur Sperrung der Verkehrszufahrt für sensible Innenstadtbereiche wie dem Leopoldsplatz befasste.

Schließlich gab es bei mehreren Enthaltungen eine Mehrheit für die erneute „Verpollerung“, nachdem Bürgermeister Alexander Uhlig über scheinbar unüberwindliche Datenschutzhürden hinsichtlich der Installierung von Kamera-Blitzgeräten berichtet hatte.

Bisherige Poller fallen immer wieder aus

Die Erfahrungen mit den seit 2009 installierten, per Fernbedienung absenkbaren Polleranlagen waren nach Verwaltungsangaben zunächst längere Zeit nicht schlecht, doch in den vergangenen zwei Jahren entwickelte sich hier ein Debakel.

Da die Poller offensichtlich der starken Belastung von teilweise bis zu 1.000 Bewegungen am Tag (auf oder ab) nicht mehr gewachsen waren, kam es immer wieder zu Ausfällen. Die Firma, mit der man lange zusammengearbeitet hatte, sei dann laut Uhlig zum Teil über Wochen nicht in der Lage gewesen, zu kommen, um den Schaden zu reparieren.

Fast wäre es sogar zu einem großen Unglück gekommen, als ein Poller gerade dann nach oben schoss, als ein Stadtwerke-Bus darüberfuhr. Dabei durchschlug dieser dicke Metallposten den Busboden. Glücklicherweise hielten sich an dieser Stelle keine Fahrgäste auf.

Die Firma, so der Bürgermeister habe danach aber keinen Fehler bei der Funktion der Anlage feststellen können. Daraufhin habe man sich entschlossen, die Anlagen stillzulegen: „Das ging einfach nicht mehr, die waren nicht mehr zuverlässig.“

Neues Sanierungskonzept für 657.000 Euro

Die Stadt hat nun in Zusammenarbeit mit einer anderen Firma ein Sanierungskonzept für rund 657.000 Euro ausgearbeitet, das die Umrüstung der meisten Polleranlagen vorsieht, wobei man möglich viele bestehende Komponenten weiterverwenden will. Integriert werden soll auch ein digitales Zugangssystem, das die Nutzung durch die Zugangsberechtigten verwaltet und kontrolliert.

Die Zuverlässigkeit der Anlagen will man auch durch regelmäßige Wartungen gewährleisten, vertraglich festgelegt werden soll bei erforderlichen Arbeiten eine Reaktionszeit der zuständigen Firma von 72 Stunden. Grundsätzlich betont die Verwaltung, dass sie keine Alternative zu einer Freihaltung sensibler Innenstadtbereiche durch bauliche Hindernisse sieht.

Im Bauausschuss zeigten sich die Stadträte davon nicht so ganz überzeugt. Die Fraktionsgemeinschaft von FBB und Freien Wählern hatte vor der Sitzung beantragt, die Zufahrtssperren nicht mehr durch Poller durchzusetzen, sondern stattdessen überwachte Ampelanlagen (also mit dem Einsatz von Blitzgeräten bei Rotlichtverstößen) zu installieren. Für eine solche Alternative sprach sich Wolfgang Niedermeyer (FBB) angesichts der „unrühmlichen Historie“ der Polleranlagen aus.

Überwachte Ampeln würden etwa 1,8 Millionen Euro kosten

Die Verwaltung sieht hierin aber keinen gangbaren Weg. Und dies nicht nur wegen der bei einer solchen Technik zu erwartenden Kosten von 1,8 Millionen Euro.

Auch auf der rechtlichen Seite gebe es Probleme. Alexander Uhlig meinte: „Die Anregung der FBB liest sich zwar gut, doch nach näherer Betrachtung fällt sie wie ein Kartenhaus zusammen.

Er verwies auf ursprüngliche Pläne, dem illegalen Befahren des Leopoldsplatzes durch eine Kamera-Überwachungsanlage auf die Spur zu kommen. „Doch da sind wir am Datenschutz gescheitert.“ Man habe eine solche Anlage installiert, aber nicht eingeschaltet.

Doch das sei schon, so wurde der Stadt Baden-Baden von der Behörde des Landesdatenschutzbeauftragten beschieden, ein unzulässiger Eingriff in die Individualrechte der Verkehrsteilnehmer. Die Kurstadt wurde daher zum Entfernen der Anlage aufgefordert, was sie allerdings bislang nicht getan hat.

Kameraüberwachung nicht möglich

Das Problem bestehe eben darum, dass eine Überwachung des öffentlichen Raumes mit Kameras im Normalfall nicht möglich sei. Man habe getestet, so der Bürgermeister, ob sich die Aufnahmen nur auf die Nummernschilder der Autos begrenzen lassen, damit keine Passanten ins Bild kommen, doch auch da „sind wir nicht über die Datenschutzhürde gekommen“.

Um dies zu schaffen, müsse man offensichtlich den Leopoldsplatz zu einem Privatgelände machen, fügte Uhlig augenzwinkernd hinzu.

Auf ein weiteres Problem verwies Jens Maisch vom Fachgebiet Tiefbau. Fahrradfahrer, die eigentlich über den Leo fahren dürfen, würden durch eine solche Ampel auch gestoppt. Für sie müsste man dann noch jeweils eigene Extrakorridore schaffen. Angesichts all dieser Probleme will die Verwaltung an den Pollern festhalten.

Entscheidung fällt am 24. Oktober

Die Stadträte sehen allerdings hier noch einigen Aufklärungsbedarf. Wolfgang Niedermeyer forderte mehr Informationen über die Zuverlässigkeit der geplanten neuen Polleranlagen. Wenn der Hersteller keine Erfahrungen mit einem Dauerbetrieb habe, sei ein „neues Fiasko“ zu befürchten.

René Lohs (FDP) vermisste Informationen über die bisherigen Erfahrungen der Firma, mit der die Stadt nun zusammenarbeiten will. Barbara Nießen (Grüne) sprach sich nachdrücklich für die Erneuerung der Polleranlagen aus, während Reinhilde Kailbach-Siegle Gefallen an einer Ampellösung zum Ausdruck brachte. Man könne doch hier eine Software installieren, die die Daten schnell wieder löscht.

Trotz der Bitte aus dem Gremium, wegen der offenen Fragen noch keine Entscheidung zu treffen, ließ Bürgermeister Uhlig doch eine Abstimmung durchführen, um ein „Stimmungsbild“ zu erhalten. Fünf Ja-Stimmen standen zwei Ablehnungen und vier Enthaltungen gegenüber. Die Endscheidung über die Poller-Erneuerung soll der Gemeinderat am 24. Oktober fällen.