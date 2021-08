Pop-Up-Ausstellung in Baden-Baden informiert zum Unesco-Welterbe

Die Great Spas of Europe sind ein Zusammenschluss von elf traditionsreichen und in ihrer Bedeutung herausragenden europäischen Kurstädten, die die Unesco am 24. Juli 2021 in die Welterbe-Liste aufgenommen hat. Drei dieser Städte liegen in Deutschland (Baden-Baden, Bad Ems, Bad Kissingen), drei in Tschechien (Franzensbad, Karlsbad, Marienbad) und jeweils eine in Österreich (Baden), Belgien (Spa), Frankreich (Vichy), Italien (Montecatini Terme) und in Großbritannien (Bath). Die elf Städte hatten sich in einem transnationalen seriellen Verfahren um das Welterbe-Prädikat beworben, um ihre weitreichende territoriale und historische geopolitische Größenordnung und die Vielfalt ihrer kulturgeschichtlichen Ausprägungen zu erfassen.

Die von der Unesco ausgezeichneten Kurstädte sind ein außergewöhnliches Zeugnis der europäischen Kurgeschichte, die sich in der Antike begründet und ihre Blütezeit von 1700 bis in die 1930er-Jahre erlebte. Die Orte sind historische Mode- und Kurbäder, die vor allem im 19. und frühen 20. Jahrhundert das Phänomen Kur und die Reise- und Kurgesellschaft in Europa prägten. mr