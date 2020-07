Breites Angebot auf Flughafen

Flughafenchef: Parkgebühren am Baden-Airport sind günstiger geworden

In den umliegenden Gemeinden des Baden-Airpark sorgen gratis Urlaubs-Parker für Ärger. Auf dem Flughafengelände habe man bereits den Preis eines Parkbereichs angepasst, so dass externe Anbieter in Hügelsheim nicht günstiger seien als das Parken auf dem Flughafen.