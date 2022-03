In vielen kleinen Gemeinden ist das üblich: Der Musikverein spielt auf, wenn das Ergebnis der Bürgermeisterwahl feststeht. In Baden-Baden hat das keine Tradition. Dennoch erklang beim Wahlsieg von Dietmar Späth das Badnerlied.

Passender hätte die Titelauswahl kaum sein können: Für den neuen Oberbürgermeister der Stadt Baden-Baden erklingt am Sonntagabend im Innenhof des Rathauses das Badnerlied. Dietmar Späth (parteilos) steht mit seiner Frau Susanne vor der Eingangstür. Fast schon patriotisch legt er seine rechte Hand auf die Brust, als die ersten Töne der Hymne der Badener ertönt. Die Überraschung ist gelungen.

Die örtliche Musikkapelle, die der frisch gewählten Rathauschefin oder dem Rathauschef mit einem Ständchen gratuliert, ist in vielen kleineren Orten fast schon eine Selbstverständlichkeit und liebgewonnene Tradition.

Nicht so in der Bäderstadt. Der städtische Pressesprecher Roland Seiter kann sich nicht an entsprechende Darbietungen unmittelbar nach den OB-Wahlen in seiner Amtszeit erinnern.

Spontanes Platzkonzert für Späth in Muggensturm

Als Dietmar Späth am 26. September 2017 als Bürgermeister von Muggensturm wiedergewählt wurde, gab der örtliche Musikverein dagegen ein spontanes Platzkonzert vor dem Rathaus, um die Zeit zu überbrücken, bis das Ergebnis vorliegt.

Die Auszählung der Stimmen versprach damals keine Spannung. Der Sieger stand von Anfang fest: Späth hatte – anders als in Baden-Baden – keinen Gegenkandidaten.

In Baden-Baden ist die Musikeinlage im Rathausinnenhof nur durch Unterstützung von außerhalb möglich. Ein Quartett des mittelbadischen Blasmusikverbandes erweist dem Wahlsieger seine Verbundenheit. Die kommt nicht von ungefähr.

16 Jahre lange führte Späth den Verband, dessen Einzugsgebiet Baden-Baden, Bühl, das Murgtal und Rastatt mit über 70 Musikkapellen umfasst. Mittlerweile ist der Bürgermeister, der am 10. Juni seinen ersten Tag als Oberbürgermeister haben wird, Ehrenpräsident der Blasmusiker.

Der neue Baden-Badener OB träumt von Auftritt beim Popfestival

Künftig gibt Schlagzeuger Späth auch im Rathaus den Rhythmus vor. Ob es für einen Auftritt beim New Pop Festival reichen wird, steht auf einem anderen Blatt. Im Wahlkampf hatte Späth schon mal gescherzt: Sollte beim Festival der Popwelle SWR3 ein Drummer einer Band ausfallen, könne er einspringen.

Die Blechbläser des Blasmusikverbands intonieren neben dem Badnerlied noch den Titel „Oh Schwarzwald, oh Heimat“ – ein bekanntes Volkslied aus dem Südwesten.

Die kleine Abordnung hat zudem einen bunten Blumenstrauß für Gattin Susanne des Wahlsiegers mitgebracht. Um zunächst unbemerkt zu bleiben, hatte sich das Ensemble vor dem Rathaus-Zugang am Marktplatz aufgehalten und dort das Endergebnis des Urnengangs abgewartet.

Duo singt für den neuen OB Späth ein Lied

Eine musikalische Botschaft für den künftigen Baden-Badener Oberbürgermeister haben auch Nathalia Stakhorska und Helmut Frey aus dem Gaggenauer Stadtteil Oberweier auf CD gebrannt im Gepäck. Das Duo, das in der vergangenen Woche als Straßenmusiker in der Fußgängerzone zu hören war, widmet Dietmar Späth das Lied „Wahl der Rosen“ und trägt es auch vor.

Die Komposition des Schlagers stammt aus dem Repertoire eines Musikverlags in Bühl, erläutert Monika Nigro von Mona Music. Im dortigen Tonstudio wurde der Song auch eingespielt. Den Text stimmte Helmut Frey auf Dietmar Späth ab, seinen früheren Tennispartner. Gesungen wird von Bürgernähe und der Aussicht, dass der neue OB die Stadt von ihren Schulden befreien werde.

Eine Anspielung auf die Finanzsituation der Gemeinde Muggensturm, deren Bürgermeister Späth seit 1993 ist. Die Kommune ist schuldenfrei – Baden-Baden derzeit weit davon entfernt.