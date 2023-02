Schlägertrupps und zu viel Alkohol waren früher

Problem-Umzug im Blick: Wie über 100 Einsatzkräfte in Baden-Baden-Varnhalt für Ordnung sorgen

Schlägertrupps und zu viel Alkohol sorgten in Varnhalt in der Vergangenheit für teils chaotische Zustände beim Fastnachtsumzug. Ein neues Sicherheitskonzept musste her. Wir haben die Einsatzkräfte begleitet, um zu sehen, ob es aufgeht.