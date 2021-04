Neuer Fußweg in Baden-Baden direkt am Oosufer ist fertig

Flanieren an der Oos? Das ist nicht nur mit der weltberühmten Lichtentaler Allee zu verbinden, sondern eigentlich überall in der Kurstadt möglich - jetzt auch im Bereich des Bauvorhabens „Wohnen im Ooswinkel“.

Im Beisein von Bürgermeister Alexander Uhlig ist am Mittwoch die kleine aber feine Promenade entlang der Oos im Bereich des Wohnbauvorhabens „Wohnen am Ooswinkel“ freigegeben worden.

Mit dem neuen öffentlichen Fußweg unmittelbar am Oosufer hat das Fachgebiet Park und Garten in den vergangenen drei Monaten seit Anfang Januar eine neue attraktive städtische Uferpromenade als Verbindung zwischen der Grünen Einfahrt und dem Dr.-Groddeck-Weg neu geschaffen, berichtet Fachgebietsleiter Markus Brunsing.

Früher war das eine wüste Stelle im Stadtbild, geprägt durch den Baubetriebshof der Stadt. Nach dessen Auslagerung ins Industriegebiet West in Oos eröffneten sich neue Möglichkeiten. Vielfältige Möglichkeiten waren damals erörtert worden.

Attraktive Möglichkeit für Spaziergänge

Die Baugenossenschaft Baden-Baden entwickelte den Bereich neu und damit war der Weg frei auch für eine attraktive Spaziergehmöglichkeit im Umfeld der Grünen Einfahrt und im Bereich der Ooswinkelsiedlung.

Markus Brunsing: „Sie ist Teil der freiraumplanerischen Konzeption Grünes Band entlang der Oos, die mit der integrierten Stadtentwicklungsplanung Baden-Baden 2020 als Zielsetzung durch den Gemeinderat und die Verwaltung formuliert worden ist.“ Ein bislang unzugänglicher Oosufer-Bereich sei für alle Spaziergängerinnen und Spaziergänger auf 180 Metern jetzt als öffentlicher Fußweg erlebbar.

Der Fachgebietsleiter schwärmt: „22 neue Bäume, darunter Säulen-Zitterpappeln und Trauerweiden mit ihren markanten Kronen, Sitzmöglichkeiten und eine Blumenwiese sollen dazu beitragen, den neuen Abschnitt des Grünen Bands zu einem attraktiven Fußweg zu gestalten.“

Öffentliche Oospromenade mit außergewöhnlichen Perspektiven

Die öffentliche Oospromenade sei in enger Zusammenarbeit mit der Baugenossenschaft Baden-Baden entstanden, betont Bürgermeister Alexander Uhlig.

Im Mai ist als letzte Baumaßnahme in diesem Bereich die Asphaltierung der Grünen Einfahrt in den durch die Brückenbaumaßnahme am Aumattstadion in Anspruch genommenen Flächen vorgesehen. Außerdem kommt eine Überleitung von der Grünen Einfahrt in die Schwarzwaldstraße als kombinierter Fuß- und Radweg mit einem beigen Asphaltbelag.

Markus Brunsing: „Die neue Oosufer-Promenade ergänzt das Spazierwegenetz im Umfeld der Ooswinkelsiedlung um einen bislang fehlenden, aber wichtigen Baustein und verknüpft die attraktiven, bereits seit vielen Jahrzehnten bestehenden Uferwege beiderseits der Flussschleife im Bereich der Ooswinkelsiedlung mit der Grünen Einfahrt.“

Gleichzeitig schaffe sie aufgrund der Wegeführung unmittelbar an der Ufermauer und des geschwungenen Oosverlaufs außergewöhnliche Perspektiven auf das Flussbett der Oos und stelle somit eine neue Erlebnismöglichkeit im städtischen System der grünen und blauen Infrastruktur dar.

„Idylle pur“ freute sich Bürgermeister Alexander Uhlig am Mittwoch bei der offiziellen Freigabe des Wegs. Ulrike Verspohl, Geschäftsführerin der Baugenossenschaft Baden-Baden, ist froh, dass es zusammen mit der Stadt diese Lösung gefunden werden konnte. 100 Jahre nach dem Bezug der ersten Wohnungen in der Ooswinkelsiedlung immerhin ein Hingucker und ein vollkommen neues Lebensgefühl.