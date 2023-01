Promi-Talk „Schoog im Dialog“ kommt von Bühl nach Baden-Baden

In Bühl war es ein kurzes Gastspiel. Jetzt will die frühere SWR-TV-Moderatorin Bernadette Schoog mit ihrer Reihe „Schoog im Dialog“ in Baden-Baden Fuß fassen. Vier Termine mit prominenten Gästen sind für das Jahr 2023 vereinbart.

In Bühl wurde die Zusammenarbeit beendet, in Baden-Baden startet sie demnächst: Die frühere Moderatorin der SWR-Fernsehsendung „ARD Buffet“ aus dem Studio des Südwestrundfunks in Baden-Baden kehrt mit einem Talk-Format in die Bäderstadt zurück.

In der Reihe „Schoog im Dialog“ empfängt sie prominente Gäste im Kurhaus. Die Premiere am 22. März könnte vor vollem Haus stattfinden: Gast ist der Talkmaster und Schauspieler Harald Schmidt.

Bereits im Jahr 2010 hatte Schoog dem Fernsehen und damit dem SWR den Rücken gekehrt und sich selbständig gemacht. Seither lehrt sie Interviewführung und Präsentation am Institut für Rhetorik an der Eberhard-Karl-Universität Tübingen, sowie seit 2011 an der Hochschule Heilbronn. Zudem coacht sie Führungskräfte und andere Personen, die ihre Selbstpräsentation optimieren wollen.

Nach vier Terminen war in Bühl Schluss

Außerdem ist sie als Autorin tätig. Die Gesprächsreihe „Schoog im Dialog“ startete sie schon im Jahr 2008 in Tübingen. Termine dieser Reihe gibt es zudem im Kulturprogramm der Firma Würth und in Reutlingen. In Bühl endete die Zusammenarbeit dagegen nach vier Terminen im Bürgerhaus Neuer Markt.

In Baden-Baden soll das Format aber nicht einfach nur kopiert werden, sagt Nora Waggershauser, Chefin von Baden-Baden Events (BBE). Es soll vielmehr ausgebaut werden. Mit Schoog sei die BBE schon länger im Gespräch, unabhängig vom Aus für die Reihe in Bühl.

Das ist ein Wohnzimmer-Format. Nora Waggershauser , Chefin Baden-Baden Events

Am bewährten Grundkonzept wird sich hingegen wohl nichts oder nicht viel ändern. Schoog befragt Prominente zu ihrem Leben, ihren Visionen, Ideen, Gedanken und mehr. Gefragt sind Geschichten, die nicht schon zigfach über den Gast in den Medien breitgetreten wurden.

Vier Termine in der Bäderstadt sind für dieses Jahr vereinbart. Nach dem Auftakt mit Schmidt wird am 17. Juni der in Karlsruhe geborene Schauspieler Sebastian Koch erwartet. Für die Fortsetzung der Reihe am 17. September und 19. November laufen noch Gespräche mit potenziellen Gästen, sagt Waggershauser.

Runder Saal wird zum Talk-Wohnzimmer

Den Rahmen für die Gespräche wird der Runde Saal in der Bel Etage des Kurhauses bilden. „Das ist ein Wohnzimmer-Format“, findet Waggershauser. Schoog und ihr Gesprächspartner werden dabei nicht etwa auf der Bühne sitzen, sondern mitten im Publikum.

Geplant ist eine Clubbestuhlung, bei der sich die Zuhörer auch ein Glas Wein oder ein anderes Getränk gönnen können. „Die Gäste sollen entspannt den Gesprächen lauschen können.“

Weitere Kandidaten für die Reihe im Kurhaus gibt es reichlich: Neben Schauspielern, Sängern oder Moderatoren kommen auch Politiker in Frage, betont die BBE-Verantwortliche.

Bei „Schoog im Dialog“ gastierten in der Vergangenheit unter anderem die Filmemacherin Doris Dörrie, Bergsteiger Reinhold Messner, Rockstar Wolfgang Niedecken, der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck und Politiker wie Gregor Gysi (Linke) oder Wolfgang Bosbach (CDU). Letzter Gesprächspartner in Bühl war „Mister Tagesthemen“, Ingo Zamperoni.

Sting und Christoph Waltz auf der Wunschliste

In einem früheren Interview mit dieser Redaktion nannte Schoog auch Namen, die sie gerne mal empfangen würde: Bestseller-Autor Frank Schätzing und Philosoph Richard David Precht sind darunter.

Absolute Wunschgäste gibt es auch: Sting und Christoph Waltz. Ob die für einen Besuch in der mit dem Welterbe-Titel dekorierten Stadt zu gewinnen sind?

Neben ihrer Tätigkeit von 2001 bis 2010 beim „ARD-Buffet“ war Schoog unter anderem Teil des Rateteams der SWR-Sendung „Ich trage einen großen Namen“ und für die „Landesschau Baden-Württemberg“ aktiv.

Zuvor war sie schon als Hörfunkredakteurin für den SWR in Freiburg und Baden-Baden im Einsatz. Im vergangenen März erschien außerdem ihr erster Roman mit dem Titel „Marie kommt heim“. Schoog lebt inzwischen in Berlin.