Psychisch auffälliger Mann in Baden-Baden schlägt Nachts Glasscheibe ein

In Baden-Baden hat ein Mann in der Nacht auf Mittwoch an einer Haustüre geklingelt, da er sich offenbar verfolgt fühlte. Eine Stunde später schlug der Mann mit den Hände das Fenster einer Bank ein. Die Polizei brachte den Randalierer daher in eine Klinik.

Ein psychisch auffälliger Mann hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Baden-Baden mehrmals die Polizei auf Trab gehalten. Laut Pressemitteilung klingelte der Mann kurz vor Mitternacht er an einer Haustüre in der Hauptstraße, da er sich offenbar verfolgt fühlte.

Eine Polizeistreife bewegte den Mann daraufhin zunächst, sich auf den Heimweg zu machen. Eine Stunde später allerdings schlug der Mann mit seinen Händen die Scheibe einer Bank in der Rheinstraße ein. Daraufhin brachten die Beamten den Randalierer zur Untersuchung der Verletzungen in ein Krankenhaus. Nachdem der, sich im einem psychischen Ausnahmezustand befindliche Mann, auch in der Klinik für Krawall sorgte, wurde er im Anschluss in eine Spezialklinik gebracht.