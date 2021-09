Pudel-Rennen in Baden-Baden: Wer hat am Ende die Schnauze vorn?

Es muss nicht immer Iffezheim sein. Wettrennen auf vier Beinen, die gibt es auch „Im Ried“ in Baden-Baden. So mancher Pudelbesitzer ist zweifellos davon überzeugt, dass ein solches Event auch auf Hundeebene jede Menge Charme besitzt.

Die Pudel-Rennen auf der Sportanlage „Im Ried“ in Baden-Baden haben ihre Fans. Zwar treten die kleinen und großen Lieblinge hierzulande – anders als etwa in England – nicht etwa aus kommerziellen Gründen gegeneinander an. Doch was den Briten seit 1876, wenngleich aus anderen Gründen, mächtig Freude bereitet, sorgt auch in Baden-Baden für eine Heidengaudi.

Wenn die Vorsitzende Andrea Ernst und ihr Team der Pudelfreunde das „Geläuf“ auf ihrer Sportanlage vorbereiten, erwarten sie zwei- und vierbeinige Gäste, die sich in allerlei Disziplinen messen.

Hier wird nämlich nicht einem Wagen hinterhergerannt, der mit einem Hasenfell lockt. So ein Pudelrennen, das gehe ganz anders vonstatten. Hier hat jeder seine eigene Technik, wie er seinen Hund, der übrigens jeweils alleine in der Bahn unterwegs ist, zu Bestzeiten motiviert. Wurst oder Spielzeug, das ist die alles entscheidende Frage.