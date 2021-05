Badisch-schwäbische Ermittler lösen letzten Fall beim „Radio-Tatort“

Es ist ein badisch-schwäbisches Erfolgsprodukt und doch ein Auslaufmodell: Im Hörfunkstudio des Südwestrundfunks in Baden-Baden lösen die „Tatort“-Ermittler Nina Brändle (Karoline Eichhorn) und ihr Kollege Xaver Finkbeiner (Ueli Jäggi) derzeit ihren letzten Fall. Seit dem Jahr 2008 ist das Duo für den „ARD Radio Tatort“ im Einsatz - und damit seit Beginn des Radio-Pendants zur bekannten TV-Krimi-Reihe „Tatort“.

Trotz des bevorstehenden Abschieds von Brändle und Finkbeiner gibt es auch eine gute Nachricht für die Fans der Krimis für die Ohren: Der SWR-Beitrag für den „Radio Tatort“ soll mit dem letzten Fall von Brändle und Finkbeiner nicht eingestellt, sondern vielmehr mit einem neuen Team fortgesetzt werden, berichtet SWR-Sprecher Oliver Kopitzke auf Anfrage.

Welche Schauspieler künftig in die Rolle der Ermittler schlüpfen und ihnen ihre Stimme geben werden, das bleibt aber noch ein Geheimnis des Senders.

„Radio-Tatort“: Schauspielerin Karoline Eichhorn schwäbelt gerne

Bekanntestes Gesicht des „Radio-Tatort“ aus Baden-Baden ist ohne Zweifel die aus vielen TV-Produktionen bekannte Schauspielerin Karoline Eichhorn. Die gebürtige Stuttgarterin war unter anderem als schwäbelnde Christine in der Fernsehserie „Die Kirche bleibt im Dorf“ zu sehen.

Daher fällt es ihr auch nicht schwer, ihre Stimme der schwäbischen Ermittlerin Nina Brändle zu leihen. „Ich mag das Schwäbischsprechen total gerne“, sagte Eichhorn vor einiger Zeit in einem Interview mit dieser Zeitung.

Beim Fernsehen wird man sehr schnell festgelegt. Das möchte ich nicht. Karoline Eichhorn, Schauspielerin

Eine Rolle als Ermittlerin im erfolgreichen „Tatort“ im Fernsehen hat die Wahl-Hamburgerin nach Anfrage dagegen in der Vergangenheit abgelehnt. „Beim Fernsehen wird man sehr schnell festgelegt und ist dann der ‘Tatort’-Kommissar. Das möchte ich nicht sein“, erklärte Eichhorn ihre Entscheidung.

Den Fall hat sich Hugo Rendler ausgedacht

Für das Kriminalhörspiel „Du hast mich nie geliebt“ steht sie zusammen mit ihrem Schweizer Kollegen und dem weiteren Ermittler Matti Krause (Sieger) im SWR-Studio. Die Geschichte des aktuellen Kriminalhörspiels stammt aus der Feder von Hugo Rendler. Der Mann aus dem Südschwarzwald schreibt als freier Autor auch Theaterstücke und Drehbücher, unter anderem für die SWR-Fernsehserie „Die Fallers“. Für SWR2 dachte sich Rendler schon mehrere ARD-Radio-Tatort-Folgen aus.

Der letzte Fall führt Brändle und Finkbeiner in die Musikbranche: Sie müssen den Tod der erfolgreichen Schlagersängerin Mia aufklären. Die wird nach dem Sturz aus einem Mietshaus in Stuttgart tot auf dem Gehweg gefunden. Den Ermittlern stellen sich viele Fragen: War es Suizid? Oder wurde die Sängerin heruntergestoßen?

Es gibt einige Hinweise, so verrät der SWR-Pressetext, die auf Letzteres hindeuten. Zumal sich herausstellt, dass die Mieterin der Wohnung, aus der Mia stürzte, ihre Mutter war. Die beiden hatten schon lange kein gutes Verhältnis mehr. Je länger Brändle und Finkbeiner ermitteln, umso mehr bestätigt sich der Eindruck, dass der Spaß aufhört, wenn es um Liebe geht, heißt es. Vor allem, wenn auch noch Erpressung im Spiel ist.

Gastrollen für Christian Redl und Jens Wawrczek

Mitwirkende sind mit Christian Redl und Jens Wawrczek zwei weitere bekannte Schauspieler. Sie spielen und singen die Zwillinge Fritz und Franz Schurzle, besser bekannt als das Schlagerduo „Lovers“. Den Titelsong des „Radio-Tatort“ des SWR singt die Berliner YouTuberin und Songwriterin Bina Bianca, teilt der Sender mit.

Die Aufnahmen für das Kriminalhörspiel gehen noch bis Anfang Juni. Regie führt Alexander Schuhmacher, die Dramaturgie übernimmt Ekkehard Skoruppa (SWR2).

„Radio-Tatort“ ist Mitte August zu hören

Zu hören ist das Kriminalhörspiel „Du hast mich nie geliebt“ ab 11. August in der ARD-Audiothek sowie am 13. August in SWR 2 und vom 11. bis 16. August im ARD-Hörfunk. In der Audiothek gibt es auch Folgen aller neun Ermittlerteams aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands.