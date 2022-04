Brief an Mitglieder

Ralf Müller kandidiert nicht mehr: CDU-Kreisverband Baden-Baden braucht neuen Vorsitzenden

Der CDU-Kreisverband Baden-Baden muss sich auf die Suche nach einem neuen Vorsitzenden machen. Ralf Müller kündigt an, im Mai nicht noch einmal für das Amt kandidieren zu wollen. In einem Schreiben an die Mitglieder hat er diese über den Schritt informiert.