Es geht wieder los im Kulturbereich. In der Rantastic Kleinkunstbühne in Baden-Baden ist die Freude groß, dass endlich wieder Gäste kommen dürfen und Veranstaltungen fast wie gewohnt stattfinden können.

Kultur darf wieder stattfinden: Die Künstler stehen in den Startlöchern und in der Rantastic-Kleinkunstbühne wird eifrig gewerkelt. Zum Achtelfinale der deutschen Elf ist Public Viewing im Biergarten angesagt.

„Es geht wieder los, wir haben die nächsten drei Monate jeden Tag Veranstaltungen geplant“, sagt Betreiber Jens Dietrich. Er freut sich auf den Neustart, auch wenn das Rantastic auch während der verschiedenen Lockdowns nie ganz weg war. Es gab Autokino, Essens-Abholservice und zuletzt den Frischemarkt „Kost & Kontor“, der Delikatessen anbietet. „Wir sind immer im Gespräch geblieben. Das war für uns wichtig zum Überleben“, sagt Dietrich.

Jetzt kann das beliebte Sommer-Special im Biergarten der Kleinkunstbühne starten. Jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr spielen Bands und heizen unter den Sonnensegeln richtig ein. Bevor das Programm losgeht, können die Gäste über den Frischemarkt schlendern. Je nach Inzidenz benötigt man im Biergarten einen Test und eine Maske.

Aktuell sieht es so aus, dass die Testpflicht im Außenbereich entfällt. Jens Dietrich, Rantastic-Betreiber

„Aktuell sieht es so aus, dass die Testpflicht im Außenbereich entfällt. Ist die Anzahl der Gäste unter 200 entfällt auch die Maskenpflicht. Bleibt die Inzidenz bei unter zehn, muss erst ab 300 Gästen eine Maske getragen werden“, erklärt Dietrich. Der Biergarten fasse sowieso nur maximal 350 Gäste. Im Innenbereich entfällt die Testpflicht, wenn die Belegung nur 30 Prozent beträgt.

Da sich die Vorschriften ständig ändern, sollten sich Besucher vor einem Event auf der Homepage des Rantastic informieren. „Ändert sich etwas gravierend, rufen wir Ticketbesitzer an, damit sie am Event teilnehmen können“, informiert der Betreiber. Bei privaten Veranstaltungen, zu denen Hochzeiten und Firmenevents gehören, besteht keine Maskenpflicht, jeder Gast wird registriert und die Hygiene muss eingehalten werden. Bei unter 50 Gästen gibt es kaum Beschränkungen.

Umbau der Eventlocation Rantastic: Das hat sich während Corona getan

Während der Veranstaltungspause wurde in der Eventlocation eifrig umgebaut. Aktuell wird der Eingangsbereich neugestaltet. Die Theken-Anlage wird erneuert, vergrößert und künftig mit einer vollautomatischen Dispersionszapfanlage ausgestattet sein. „Wir werden dann 40 spezielle Gins im Angebot haben, darunter auch einen Rantastic-Gin“, verrät Jens Dietrich.

Das Thema Klimatisierung und Lüftung in den beiden großen Sälen wurde ebenfalls angegangen, ein großes Plus, findet der Veranstalter, vor allem bei Hochzeiten und Firmenevents, die nun wieder in großer Zahl stattfinden. Als Hochzeitslocation ist das Rantastic bis ins Jahr 2022 ausgebucht. Damit die Veranstaltungen reibungslos laufen, sucht das Rantastic aktuell Servicekräfte in Vollzeit und Auszubildende und ist bereit, sehr attraktive Konditionen anzubieten.

Auch im Außenbereich hat sich einiges getan. Bereits im vergangenen Jahr wurde an einem Amphitheater gearbeitet, das für Veranstaltungen aller Art genutzt werden soll. In diesem Jahr hat es eine 50-Quadratmeter-Kinoleinwand erhalten, da während der pandemiebedingten Investitionsförderung des Bundes ein Kinoprojektor möglich wurde.

Outdoor-Kino im Rantastic Baden-Baden: Programm und Infos

Das Outdoor-Kino startet am 5. August und bietet bis Mitte September eine Mischung aus Blockbustern und Arthouse-Filmen. Mit im Programm sein wird der Sci-Fi-Blockbuster „Tenet“ und der Arthouse Film „Undine“, einer der Gewinner der Berlinale. Das Outdoor-Kino ist donnerstags bis sonntags geöffnet, die Filme starten mit Einbruch der Dunkelheit gegen 21 Uhr.

Mitgebracht werden können Kissen und Decken, es wird voraussichtlich auch einen Sitzsackverleih geben. Popcorn und weitere leckere Kinoverpflegung gibt es aus dem Küchencontainer. Für Kinobesucher steht ein eigener Eingang bereit, direkt im Anschluss an den Parkplatz der Kleinkunstbühne hinter dem Rantastic. Eröffnet wird das Outdoorkino mit einem Streetfoodmarkt am 5. August. Tickets werden in den nächsten Wochen auf der Homepage (www.rantastic.com) freigeschaltet.