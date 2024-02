Neues Service-Personal

Roboter Bella und Lola können im Rantastic in Baden-Baden auch Witze erzählen

Der Fachkräftemangel in der Gastronomie ist bekannt. In der Eventlocation und Live-Bühne Rantastic in Baden-Baden-Haueneberstein rollen zwei Servicekräfte zum Gast. Bella und Lola sind Roboter.