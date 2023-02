Raubüberfall in Baden-Baden: Angeklagter zu sechs Jahren Haft verurteilt

Nachdem er vor fast sieben Jahren einen Juwelier in Baden-Baden überfallen hatte, wurde der Täter jetzt zu einer Haftstrafe verurteilt.

Vor fast sieben Jahren hat er ein Juweliergeschäft in Baden-Baden überfallen, an diesem Donnerstag ist er verurteilt worden. Der zur Tatzeit 24-jährige Mann hatte gleich zu Beginn des ersten Verhandlungstages am Baden-Badener Landgericht Ende Januar ein Geständnis abgelegt.

Die Strafkammer sicherte ihm im Rahmen einer sogenannten Verständigung im Gegenzug für dieses Geständnis zu, dass sich das Strafmaß zwischen fünfeinhalb und sechseinhalb Jahren Haft bewegen und nicht höher ausfallen wird. Am Donnerstag ging es nur noch darum, wie lange genau der Mann aus Litauen, der sich noch weitere Straftaten in Estland und den Niederlanden hat zuschulden kommen lassen, hinter Gitter muss.

Überfall auf Juwelier in Baden-Baden: Großteil der Beute tauchte nie wieder auf

Die Staatsanwaltschaft plädierte am Vormittag dafür, den Mann zu sechs Jahren und drei Monaten Haft zu verurteilen und zudem den von ihm verursachten Schaden einzuziehen. Denn ein Großteil der damaligen Beute, die einen Wert von fast 200.000 Euro hatte, ist nie wieder aufgetaucht.

Der Verteidiger dagegen forderte, das nach der Verständigung niedrigstmögliche Strafmaß von fünfeinhalb Jahren nicht zu überschreiten und kein Geld von dem Angeklagten einzuziehen: Dieser habe von seinen Komplizen nie einen Anteil der Beute erhalten.

Das Urteil wurde am Mittag verkündet: Der Mann muss für sechs Jahre ins Gefängnis, der Wert der fehlenden Beute soll von ihm eingezogen werden - unabhängig davon, ob er das Geld hat oder nicht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig: der Angeklagte kann dagegen Revision einlegen.