Rauch am Battertfelsen in Baden-Baden: Einsatzkräfte löschen Brandstelle

Eine Glut- und Brandstelle hat am Donnerstagabend in Baden-Baden für eine Rauchentwicklung gesorgt.

Am Donnerstag

Eine Rauchentwicklung ist am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr in der Nähe des Battertfelsens in Baden-Baden gemeldet worden.

Wie die Polizei mitteilte, entdeckten die Einsatzkräfte daraufhin eine rund 50 Zentimeter große Glut- und Brandstelle im Bereich der Felsenbrücke.

Die Brandstelle konnte gelöscht werden. Eine Brandstiftung wurde bislang ausgeschlossen.