Razzia gegen Drogenhändler in Baden-Baden und im Kreis Rastatt

Die Polizei ist am Dienstagmorgen mit einem Großaufgebot in Baden-Baden und im Landkreis Rastatt gegen Drogenhändler im Einsatz.

Kräfte ermitteln in der Asylbewerberunterkunft in der Westlichen Industriestraße in Baden-Baden und in weiteren Wohnungen im Landkreis Rastatt. Das bestätigte Michael Klose von der Staatsanwaltschaft Baden-Baden gegenüber unserer Redaktion.

Mehrere Personen seien bereits festgenommen worden. Nach weiteren Verdächtigen werde noch gefahndet.

Marihuana, Kokain und Ecstasy-Tabletten sichergestellt

Den Verdächtigen wird gewerbsmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Die Polizei war über verdeckte Ermittler auf die vermeintlichen Drogenhändler aufmerksam geworden, heißt es.

In die mehrmonatigen Ermittlungen war auch das Landeskriminalamt eingebunden. Größere Mengen an Marihuana, Kokain, Ecstasy-Tabletten und Amphetaminen seien sichergestellt worden, sagt Klose.

150 Polizisten im Einsatz - allein 60 SEK-Kräfte

Die Polizei ist unter anderem mit 60 Spezialkräften des auch für Baden-Baden und den Landkreis Rastatt zuständigen Polizeipräsidiums Offenburg im Einsatz. Einige der Verdächtigen seien im Vorfeld bereits mit Gewaltdelikten auffällig geworden.

Beteiligt sind ferner Vertreter der Bereitschaftspolizei, Hundeführer mit ihren Tieren und Rettungskräfte. Insgesamt sind seit 6 Uhr rund 150 Kräfte im Einsatz, berichtet Klose. Darunter befinden sich auch Ermittler der Kriminalpolizei Rastatt und Kräfte der Polizeireviere Baden-Baden,Bühl, Gaggenau und Rastatt.

Der Einsatz dauert noch an.