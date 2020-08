Refik Anadol verwandelt im Kurhaus digitale Daten in Kunst

Wegen der Corona-Krise ist das kulturelle Leben an der Oos seit Monaten eingeschränkt. Für Kulturinteressierte gibt es aber in Baden-Baden wieder einige Angebote.

Eigentlich wäre jetzt Hochsaison: Baden-Baden zeigt sich von seiner schönsten Seite und empfängt Besucher aus aller Welt. Ihre schönen Seiten präsentiert die Bäderstadt auch in diesen Tagen, aber die Zahl der Gäste liegt deutlich unter dem ansonsten in dieser Jahreszeit üblichen Schnitt. Die Ursache ist kein Geheimnis: Corona-Krise. Auch das kulturelle Angebot ist eingeschränkt, doch es ist nicht völlig erlahmt. Dabei geht die Stadt unter anderem neue Wege: zum Beispiel mit der Ausstellung „Digital Dreams” des Medienkünstlers Refik Anadol.

„Das, was wir haben, müssen wir ins Schaufenster stellen”, betont Oberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU). Die Rathauschefin lässt daher kaum eine Gelegenheit aus, um auf das trotz Corona-Krise bestehende kulturelle Angebot an der Oos hinzuweisen. So haben etwa die Museen Frieder Burda, die Kunsthalle, das LA8 sowie das Stadtmuseum wieder geöffnet - entsprechend der Hygienevorschriften mit Abstandsregelungen. Das Theater ist in der Sommerpause. Ab 5. September wird wieder gespielt. Am 12. September steht das Theaterfest auf dem Programm.

Istanbuler Künstler nutzt künstliche Intelligenz

Mit Stolz erwähnt Mergen beim Thema Kultur an der Oos derzeit gerne ein besonderes Ausstellungsstück im „Schaufenster” der Kulturstadt. Im Kurhaus können Besucher in eine völlig neue Welt eintauchen. Sie erleben eine moderne Komponente von Malen nach Zahlen. Schöpfer ist der in Istanbul geborene und inzwischen in Los Angeles lebende Medienkünstler Refik Anadol. In seinen Installationen erforscht er mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz den Raum zwischen digitalen und physischen Gebilden und zeigt auf, wie aus Millionen digitalen Daten Kunst entstehen kann.

Persönlich ist der Künstler natürlich nicht anwesend, aber er führt die Besucher in einem Begleitfilm mit interessanten Informationen zu seinen Werken durch die Schau. Die umfasst drei Werke, sogenannte Datenskulpturen, die in drei unterschiedlichen architektonisch reizvollen Räumen des Kurhauses präsentiert werden.

Raumgreifende Installation mit riesiger Projektionsfläche

Ein Höhepunkt ist die raumgreifende Installation „Bosphorus”: Im Bénazetsaal tauchen die Besucher ins Marmarameer am Bosporus ein. Es verbindet das Schwarze Meer mit der Ägäis. Auf einer riesigen Projektionsfläche auf dem Boden des Saals und auf einer Großleinwand auf der Bühne sind über 30 Tage gesammelte Hochfrequenz-Radardaten des türkischen Wetterdienstes zu erleben.

Im Werk „Nature Dreams” wurden 68 Millionen (!) Naturfotos verarbeitet. Passend zur Schau hat Baden-Baden Events (BBE) auf elektronische Eintrittskarten umgestellt. Buchung und Einlass sind mit dem Ticket auf dem Smartphone also kontaktlos möglich.