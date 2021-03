Regiobus fährt von Baden-Baden ab Mai stündlich in die Nationalparkregion

Chaotische Verkehrsverhältnisse waren zuletzt an der Schwarzwaldhochstraße keine Seltenheit. Künftig sollen Regiobus-Linien mehr Menschen zum Umsteigen auf den ÖPNV bewegen. Eine Linie verkehrt zwischen Baden-Baden und dem Ruhestein.

Das Ziel ist klar formuliert: Besucher, die den Nationalpark Schwarzwald oder andere Ziele entlang der Schwarzwaldhochstraße (B 500) wie etwa den Mummelsee ansteuern, sollen künftig öfter den öffentlichen Personennahverkehr nutzen. Ab dem 1. Mai wird deshalb eine Regiobus-Linie zwischen Baden-Baden und dem derzeit wegen der Corona-Pandemie noch geschlossenen neuen Nationalparkzentrum am Ruhestein auf Gemarkung der Ortenau-Gemeinde Seebach verkehren.

Chaotische Zustände prägten zuletzt an Wochenenden mit Kaiserwetter die Situation auf der beliebten Ausflugsroute. Weil wegen großen Andrangs entlang der B500 wild geparkt wurde, gab es etwa für Rettungsfahrzeuge kaum ein oder kein Durchkommen mehr. Zeitweise zog die Polizei die Notbremse und sperrte die Zufahrt. Auch der Ende März ausscheidende Nationalparkchef Wolfgang Schlund hat in den ersten Wochen des neuen Jahres extreme Zustände im Höhengebiet erlebt. „Wir haben immer 15 bis 20 Spitzentage im Jahr, aber so schlimm, wie wir es jetzt erlebt haben, war es früher nicht.“

Das war der Horror da oben. Werner Schmoll, SPD-Gemeinderat