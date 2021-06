„Das soll kein Schokoladenrührei werden, also ständig rühren“, sagt Armin Röttele. Er steht neben Lorenzo am Herd und schaut zu, wie der Junge mit dem Schneebesen eine Eigelb-Kakao-Masse im Wasserbad aufschlägt. Vater und Sohn werkeln heute gemeinsam in der Küche. Lorenzo will wissen, wie Armin Röttele eine Schokoladencremeux gelingt. Also eine Creme, die fest und gleichzeitig locker ist.

Armin Röttele arbeitet seit vier Jahrzehnten als Koch, Sterne begleiten seine Karriere. Lorenzo dagegen muss das Handwerk erst noch lernen. Der 17-Jährige will in die Fußstapfen seines Vaters treten und bald eine Ausbildung zum Koch beginnen. Schlägt er den Weg ein, für den sich Armin Röttele als junger Mann entschied, wird er nach der Lehre in den unterschiedlichsten Küchen den Chefs über die Schulter schauen und auch etliche Jahre im Ausland Berufserfahrung sammeln.

Und vielleicht wird er irgendwann wie sein Vater den Sprung in die Selbstständigkeit wagen: Armin Röttele leitete 16 Jahre mit seiner Frau Sabine das „Röttele’s Restaurant & Residenz“ im Baden-Badener Schloss Neuweier.