Rheinstraße in der Baden-Badener Weststadt soll umgebaut werden

Spannung in der Baden-Badener Weststadt, genauer gesagt in der Rheinstraße zwischen Kleiner und Großer Dollenstraße: Hier will die Stadt jetzt auf 170 Meter Länge eine Umgestaltung vornehmen und stellt fest, dass mit dieser Umgestaltung die Rheinstraße zwischen Dreieichenkapelle und Bernhardusplatz langsam ihrer Vollendung entgegengeht.

Ob das alles bei den betroffenen Anwohnern und Geschäftsleuten so ankommt, wird sich zeigen müssen. Statt einer „klassischen“ Bürgerinformation, die wegen der aktuellen Pandemielage immer noch nicht möglich ist, will die Stadtverwaltung vor einer Entscheidung durch den Gemeinderat mit einer Plakatausstellung das Projekt vorstellen.

Im ehemaligen Ladenlokal von Margots Paradies werden die Vorstellungen der Planer präsentiert. Parallel sind die Plakate auch auf der Homepage der Stadt veröffentlicht. Meinungen dazu können bis Ende Juni abgegeben werden, so Bürgermeister Alexander Uhlig bei der Präsentation vor den Medien.

Umbau der Rheinstraße kostet rund 1,5 Millionen Euro

Rund 1,5 Millionen Euro, so die Kostenschätzung, will die Stadt für die Bauarbeiten in die Hand nehmen. Allerdings: Ein großer Anteil wird im Untergrund verbuddelt, da auch Leitungen neu verlegt werden müssen. An der Oberfläche gibt es augenscheinlich Kosmetik. Drei Varianten schlägt die Stadt oberirdisch vor. Wer sich an der Umfrage beteiligen will, hat die Wahl zwischen mehr oder weniger Parkplätzen, Bäumen oder Radwegen. Eine Bilanz der einzelnen Varianten gab es bei der Vorstellung vor den Medien nicht.

Die Bürgerinformation widmet sich stattdessen sehr ausführlich der Vergangenheit, stellt die Rheinstraße in den geschichtlichen Zusammenhang und offenbart, dass hier die Römer offenbar den Weg zu den Quellen genommen haben. Eine historische Fleißarbeit.

Interessengemeinschaft beklagt Wegfall von Parkplätzen

Begeisterung ist indessen in der Neuzeit nicht ausgebrochen. Monika Demers-Höfele und Ercan Acikkol von der Interessengemeinschaft Baden-Badener Weststadt betonen, dass es einen guten Gedankenaustausch mit der Stadt gebe, allerdings hatten sie auch beim Pressetermin viele offene Fragen. Ercan Acikkol stellte fest, dass etliche der knappen Parkplätze wegfallen werden und Monika Demers-Höfele fragte nach dem Anwohnerparken. Die Parkraumbewirtschaftung müsse verbessert werden. Ihr Credo: „Wir müssen die Aufenthaltsqualität in der Rheinstraße verbessern.“

Der weitere Zeitplan: Noch vor der Sommerpause soll der Bauausschuss über das Ergebnis der Bürgerumfrage informiert werden. Die Beschlussfassung ist nach der Sommerpause geplant, Baubeginn 2022, Fertigstellung 2023.