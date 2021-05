Oft überlaufen

Baden-Baden: Rhododendron-Blüte lockt Menschenmassen zu den Geroldsauer Wasserfällen

Üppige Rhododendron-Blüten in einem idyllischen Tal: Die Geroldsauer Wasserfälle bei Baden-Baden bietet in dieser Jahreszeit ein besonderes Naturerlebnis. An Wochenenden ist das Ausflugsziel jedoch oft überlaufen.