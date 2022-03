Eine Ehrung aus dem Badischen erhielt der US-Stararchitekt Richard Meier nun in New York: Meier wurde der Badische Architekturpreis in der Kategorie All-Stars durch Preisstifter Jürgen Grossmann überreicht.

Übergabe in New York

Der amerikanische Stararchitekt Richard Meier hat den Badischen Architekturpreis in New York entgegen genommen. Gewürdigt würden mit dem „All-Stars-Award“ die Verdienste Meiers um die Weiterentwicklung guter Architektur in Baden-Württemberg, heißt es in einer Pressemitteilung zur Preisvergabe. Bekannt war die Auszeichnung des berühmten Architekten seit der Berichterstattung unserer Redaktion Mitte Januar.

Preisstifter Jürgen Grossmann, der Meier den Preis übergab, wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: „Richard Meier hat ein Werk geschaffen, das bis heute junge Architekten begeistert und inspiriert.

Sein Museum Frieder Burda ist der Beweis, dass sich gute Architektur eben nicht auf Stahl, Glas oder Beton, sondern auf Licht, Raum und Wirkung konzentriert.“

Meier ist der zweite Preisträger nach Philippe Starck, der den Badischen Architekturpreis BADAP in der Kategorie All Stars 2019 erhalten hatte.

Museum Frieder Burda ist für Meier „bis heute etwas Besonderes“

Meier wird in der Mitteilung zitiert, das Burda-Museum sei „bis heute etwas ganz Besonderes für mich. Ich erinnere mich an einen außergewöhnlichen Bauherrn und an die große Herausforderung, mitten im Central Park von Baden-Baden dieses Projekt zu realisieren.“

Grundsätzlich gebe es „eine besondere Wertschätzung für Architektur in Deutschland, die man so fast nirgends sonst auf der Welt findet.“

Für das 2004 eröffnete Museum Frieder Burda, dessen Entwurf Meier gemeinsam mit dem Baden-Badener Architekten Peter W. Kruse schuf, wurde der während seiner Laufbahn vielfach geehrte Stararchitekt auch mit dem Honour Award des American Institute of Architects ausgezeichnet.

Der Badische Architekturpreis ist ein für alle Bauschaffenden und daran Interessierten offener und unabhängiger Architekturpreis, so die Mitteilung. Die Nominierungsphase für die laufende Kampagne hat am 1. März begonnen.