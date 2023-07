Standort wird verkauft

Riesige Münder und Särge: Blick in die Requisitensammlung des SWR in Baden-Baden

Der SWR trennt sich von einem Großteil seiner Requisiten. Der Standort in der Saarstraße in Baden-Baden soll verkauft werden. Von riesigen Mündern bis zu Särgen – ein Blick in die Sammlung.