Namenspate des seit Corona allseits bekannten Instituts

Robert Koch verbrachte seine letzten Tage im Sanatorium von Baden-Baden

In Zeiten der Corona-Pandemie ist das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) immer wieder in aller Munde. Sein Namensgeber, der Mediziner und Nobelpreisträger Robert Koch, starb vor 110 Jahren in Baden-Baden.