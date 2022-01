Seit Monaten wurde er als heißer Kandidat gehandelt, jetzt macht er seine Bewerbung offiziell: Sozialbürgermeister Roland Kaiser tritt bei der OB-Wahl in Baden-Baden an.

Der Baden-Badener Sozialbürgermeister Roland Kaiser (Grüne) kandidiert für die Oberbürgermeisterwahl am 13. März. Das bestätigte er am Freitagmorgen dieser Redaktion auf Nachfrage.

Kaiser wird am Freitag um 14 Uhr in der Akademiebühne in der Cité bei einem Pressegespräch, zu dem die Grünen eingeladen haben, offiziell als Kandidat vorgestellt werden. Die Internetseite des Bewerbers www.roland-kaiser-bad.de ist bereits seit Donnerstagabend online.

Kaiser gab seine Bewerbung bereits im Dezember ab

Roland Kaiser war schon seit Monaten als heißer Kandidat für die Bewerbung gehandelt worden. Wie er auf Nachfrage erklärte, hat er seine Bewerbung im Rathaus bereits am Sonntag, 12. Dezember, abgegeben. Damit ist er einer der Kandidaten, die die Bewerbung so früh in den Rathaus-Briefkasten eingeworfen haben, dass sie im Lostopf um den obersten Platz auf dem Stimmzettel gelandet sind.

Wieso er seine Bewerbung erst sechs Wochen später öffentlich macht, begründete er damit, dass er den Wahlkampf möglichst kurz halten wolle. „Wenn es zwei Bewerber aus dem Rathaus gibt, die gegeneinander antreten, dann ist das eine schwierige Situation und macht die Zusammenarbeit nicht besser“, sagte er.

Wenn es zwei Bewerber aus dem Rathaus gibt, die gegeneinander antreten, dann ist das eine schwierige Situation und macht die Zusammenarbeit nicht besser. Roland Kaiser, Sozialbürgermeister und OB-Kandidat

Diese Phase habe er bewusst möglichst kurz halten wollen. Zudem habe er die Haushaltsverabschiedung abwarten wollen. Dass die Oberbürgermeisterin den Haushalt von der Tagesordnung nehmen würde, habe er nicht erwartet, sagte Kaiser.

Kaiser ist seit 2018 Mitglied der Grünen

Roland Kaiser ist 56 Jahre alt, in Stuttgart geboren, und hat nach einer Ausbildung und Berufstätigkeit als Maschinenschlosser bei Daimler in Freiburg Sozialarbeit studiert. Danach war er in verschiedenen Einrichtungen tätig, von 2008 an als Dezernent im Kommunalverband für Jugend und Soziales in Baden-Württemberg und seit 1. Dezember 2017 als Bürgermeister in Baden-Baden.

Er ist seit 2018 Mitglied der Grünen. In Baden-Baden ist er für die Bereiche Ordnung und Sicherheit sowie Bildung und Soziales zuständig und ist darüber hinaus der Ansprechpartner fürs Jobcenter und für die Euraka.