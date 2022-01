Ein weiterer Kandidat wird Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen am 13. März herausfordern. FDP-Gemeinderat Rolf Pilarski tritt bei der Oberbürgermeisterwahl an.

Der Baden-Badener FDP-Politiker Rolf Pilarski will bei der Oberbürgermeisterwahl am 13. März als Kandidat antreten.

Pilarski hat am Mittwoch für den 1. Februar ins Parkhotel Atlantic zu einer Pressekonferenz eingeladen, bei der er seine Kandidatur offiziell bekannt machen will.

Rolf Pilarski sitzt seit Mai 2014 für die FDP im Baden-Badener Gemeinderat. 2014 war er als parteiloser Kandidat schon einmal bei der Oberbürgermeisterwahl in der Kurstadt ins Rennen gegangen. Damals erreichte er 6,74 Prozent der Stimmen.

In die FDP trat er nach der OB-Wahl 2014 ein und kandidierte in der Folge auch bei der Kommunalwahl erstmals für den Gemeinderat. 2017 trat er zudem für die Liberalen im Wahlkreis bei der Bundestagswahl an.

Der 66-Jährige ist Industriekaufmann und hatte in der Papierindustrie verschiedene Führungspositionen inne. Er wohnt seit 1999 in Baden-Baden, ist verheiratet und hat zwei Kinder.