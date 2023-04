Das Team des Heimatmuseums Sandweier um den Vorsitzenden Florian Gantner punktet immer wieder mit pfiffigen Ideen, um die Mitbürger auf spannende Weise mit der eigenen Historie zu konfrontieren. Neben Stubenabenden, Cego- und Strickrunden, Brotback-Zusammenkünften, gibt es auch immer wieder besondere Ausstellungen, wie an diesem Wochenende, wenn sich dort alles um die 80er Jahre dreht.

Aufgerufen waren Bürger und Vereine, die mit eigenen Erinnerungsstücken das Bild dieser Ära rund machen sollten. Manuel Brenneisen, der in erster Linie das erste lange Museumswochenende im Heimatmuseum koordiniert hat, begeisterte sich zunehmend, als in den vergangenen Tagen einige echte Highlights den Weg in die Römerstraße fanden.

Fast ein wenig unscheinbar nahmen sich dabei die beiden Kataloge der einst gängigen großen Versandhäuser aus. Dabei sind diese mehr als nur einen oberflächlichen Blick wert. Brenneisen beginnt, darin zu blättern. Die Mode der 80er – für Mann, Frau und Kind, aber durchaus auch fürs Kfz oder das heimische Wohnzimmer – wird hier dokumentiert. Rasch bildet sich eine kleine Traube um den Blätternden. Und Erinnerungen werden wach.

Fundstücke vom Speicher kommen in Sandweier ans Licht

Bei Heiko Detschermitsch sind diese sehr lebendig, berichtet er schmunzelnd von der kürzlich erfolgten Dachstuhlsanierung im Elternhaus. Bei dieser Gelegenheit kam so manches zurück ans Tageslicht, was längst vergessen und sorgsam im Speicher eingemottet war.

Ein Wählscheibentelefon in grün etwa, Platten, die an die Hochphase von Ronnys Pop Show erinnern und eine sogenannte Kompakt-Stereo-Anlage sowie die Kickschuhe aus den Kindertagen seines Bruders Patric und die Rollerskates von Mutter Rosi. Ein ganz besonderes Stück konnte Vater Siggi beisteuern. Sorgsam hatte er eine Investition aus den 80er aufbewahrt, die er damals in Rastatt bei der Firma Radio Karl getätigt hatte.

Für den stolzen Preis von 2.995 Mark erwarb er damals einen Videorekorder und legte weitere 2.350 Mark für eine passende Kamera obendrauf. Daneben nahm sich die VHS-Kassette für 54 Mark fast schon preiswert aus. Nicht nur diese gepflegten Gerätschaften werden am Wochenende zusammen mit der Originalrechnung gezeigt, auch die Detschermitsch’sche Filmdokumentation des Entstehens der Rheintalhalle ist inklusive.

Exponate aus den 80ern lösen ganz persönliche Erinnerungen bei Sandweirern aus

Neben Spieleklassikern dieser Ära, zu denen vor allem auch der Tipp-Kick gehört, werden echte Scout-Schultaschen, Zuckertüten, Prinzessinnenkleider und Plakate von ganz großen Sportevents wie dem Besuch der Handball-Nationalelf gezeigt. „Wir werden auch die Frage klären, wie sich die Sandweirer bei dieser Gelegenheit geschlagen haben“, so Detschermitsch.

Neben vielen weiteren durchaus originellen Exponaten, die so ganz nebenbei daran erinnern, dass Sandweier einst „Baden-Baden 24“ war, wird der Vorsitzende Florian Gantner auch das ehemalige Fahrschul-Motorrad des Ortes zeigen, mit dem so manch einer sicherlich sehr persönliche Erinnerungen verbindet.

„Die Resonanz auf unseren Aufruf war wirklich sehr groß“, begeistert sich Manuel Brenneisen und kann sich auch in Zukunft weitere derartige Sonderausstellungen vorstellen. Die Idee, die dahinter steckt, kommt übrigens von den Gedanken darüber, was sich heute wohl zu sammeln lohnen könnte, damit es in 40, 50 Jahren Museumsreife erlangt.