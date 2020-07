Ronny Loll tritt in Tim-Mälzer-TV-Kochshow auf

Die ersten 82 Folgen wurden im Hamburger Kochstudio von Starkoch Tim Mälzer schon gedreht: Dabei bildet der Wahl-Baden-Badener Ronny Loll mit der Konditorenweltmeisterin Anna Schirmaier-Huber ein Kochteam. Am Montag, 28. Januar, geht "essen und trinken - Für jeden Tag" bei RTL plus als tägliche Kochsendung an den Start. Die erste Sendung mit Loll läuft am Dienstag, 29. Januar.

Im Sport würde man von einem Lauf sprechen. Im vergangenen Jahr wurde der Wahl-Baden-Badener Eventkoch Ronny Loll mit seinem Konzept „tafelVine“, bei dem er zusammen mit jeweils einem Winzer den Weinberg in ein Gourmetrestaurant verwandelt, mit dem Weintourismus-Preis Baden-Württemberg ausgezeichnet. Jetzt ist Loll in einer von dem prominenten TV-Koch Tim Mälzer produzierten Sendung auch im Fernsehen zu sehen.

„Wir kochen tolle einfache, leckere und schnelle Gerichte, die Sie auch einfach nachkochen können“, beschreibt Loll im BNN-Gespräch die Herausforderung vor der Kamera. 82 Folgen wurden in Hamburg bereits aufgezeichnet. Das neue Format startet an diesem Montag, 28. Januar, 2019, um 17 Uhr auf RTL plus. Die erste 45-minütige Folge mit Loll wird am Dienstag, 29. Januar, ausgestrahlt.

Man passt rein, oder man passt nicht rein

Mälzer und Loll lernten sich vor 13 Jahren erstmals auf einer Fachmesse kennen. Seitdem kreuzten sich ihre Wege immer mal wieder. Doch bevor Loll die Zusage für die Teilnahme an „essen und trinken – Für jeden Tag“ bekam, musste er sich mit weiteren Bewerbern bei einem Casting stellen. „Entweder man passt da rein, oder man passt nicht rein“, kennt Loll die Herausforderung bei solchen Prüfungen.

Der Wahl-Baden-Badener, der schon mit TV-Köchen wie Johann Lafer, Sarah Wiener und Cornelia Poletto zusammen arbeitete, passte rein! In der Sendung geht es aber nicht um einen weiteren Kochwettkampf vor laufenden Kameras, sondern darum, die Zuschauer mit leckeren Rezepten zum Nachkochen zu animieren. Andrea Schirmaier-Huber, die mit Loll ein Kochteam bildet, ist als ehemalige Konditorenweltmeisterin für Süßes und Herzhaftes zuständig, Loll bringt seine Erfahrung aus über zwei Jahrzehnten Kochtätigkeit mit. „Ich bin im 24. Lehrjahr“, sagt er mit einem Augenzwinkern – und meint damit, dass man als Koch schließlich nie auslernt.

Neue TV-Sendung ist kein Koch-Wettkampf

Loll liest wohl auch deshalb gerne Kochbücher. Seine wichtigste Inspirationsquelle sind jedoch Essen bei Kollegen: „Ich liebe es, in fremde Töpfe zu schauen.“ Mit einer Mischung aus Experimentierfreunde und einem Blick über den Tellerrand ist ihm sein Job nie langweilig geworden. Hin und wieder sitzt er bei Kochsendungen selbst als Zuschauer vor der Mattscheibe.

Loll schaut sich gerne "Kitchen impossible" an

Sein Favorit im großen Angebot: „Kitchen impossible“ – mit Tim Mälzer. Dabei tritt der Starkoch gegen verschiedene Spitzenköche an. Sie reisen in unterschiedliche Länder, probieren dort ein Gericht, das sie anschließend selbst zubereiten sollen. Die Zutaten dafür müssen sie aber selbst erraten. Loll hat sich schon viele Kniffs und Tricks aus der Fernsehserie mit Mälzer aufgeschrieben. Etwa den Malzessig, der in England in den Backteig kam, um diesen für Fish und Chips besonders knusprig hinzukriegen.

Wir fühlen uns an der Oos sehr wohl

Seinen Umzug aus dem Norden in den Süden des Landes vor vier Jahren hat er nicht bereut. „Wir fühlen uns hier sehr wohl“, schwärmt Loll von der Kurstadt an der Oos. Was ihn und seine Partnerin in der neuen Heimat begeistern, ist die Einstellung zum guten Essen und Trinken: „In der Region wird das Thema Kulinarik sehr hoch gehalten“, freuen sich die beiden.

Vorbereitung für dritte "tafelVine"-Saison

Derzeit feilt Loll auch an den Vorbereitungen für die dritte Saison von „tafelVine“. Das geplante mehrgängige Menü stehe weitgehend fest und sei schon Probe gekocht worden. Demnächst soll die endgültige Festlegung für die Speisenfolge getroffen werden. Für jeweils zwei Abende mit acht Winzern stehen zudem die Termine fest.

Hoffen auf gute Einschaltquote

Der Weintourismus-Preis und die Resonanz darauf habe ihn in seinem Tun noch mehr angespornt. „Das haben viel mehr Leute wahrgenommen als ich gedacht habe“, blickt der Eventkoch auf die undotierte Auszeichnung, die ihm „richtig was gebracht hat“. Mit den Kollegen von „essen und trinken – Für jeden Tag“ hofft Loll nun auf gute Einschaltquoten. Wenn sich die einstellen, dann kann er seinen Lauf sicher fortsetzen – unter anderem mit einer neuen Staffel dieses TV-Formats.